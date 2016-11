Trimmel will Titel verteidigen

2014 wurde Kickboxerin Nicole Trimmel zuletzt Europameisterin im Vollkontakt. Seit Montag befindet sich die 34-jährige Osliperin in Loutraki in Griechenland. Dort will sie diese Woche ihren Titel verteidigen.

Nach einer schweren Knieverletzung im vergangenen Jahr geht Nicole Trimmel diese Woche auf einen weiteren Titel los. Der Wiedereinstieg im Kickbox-Weltcup ist gelungen - dementsprechend selbstbewusst zeigt sich die achtfache Weltmeisterin vor der Europameisterschaft in Griechenland.

„Wenn ich irgendwohin fahre, dann fahre ich nicht hin, um Zweite zu werden. Die Erwartungen sind natürlich auch meinerseits groß, man darf aber nicht vergessen, dass ich eine lange Zeit im internationalen Geschehen gefehlt habe und meine Gegnerinnen einiges an Vorteilen haben. Dennoch ist im Training im Technikbereich viel weitergegangen, also stehen die Chancen gut“, so Trimmel.

Knie ist stabil

Der Weg zurück war steinig, doch das Knie ist nun stabil. Im Bundesportzentrum Schielleiten holte sich die Burgenländerin noch den letzten Feinschliff. „Die Vorbereitungen waren super. Ich war letzte Woche noch einige Tage mit meinem Trainerteam im Bundessportzentrum Schielleiten. Ich bin mit meinem Knie sehr zufrieden. Es fühlt sich alles gut an. Es ist stabil und hält auch der Belastung stand“, sagte Trimmel.

Nicole Trimmel beim Training

Seit ihrem Comeback konzentriert sich Trimmel nur mehr auf eine Disziplin - den Vollkontaktbewerb. „Vollkontakt ist etwas besonderes. Es war für mich auch immer der schwierigere Bewerb. Während meiner Verletzung waren immer diese Bilder im Kopf, wo man sich denkt, hoffentlich komme ich nochmal dort hin. Heute kann ich sagen, dass ich körperlich und physisch noch einmal eines drauflegen konnte“, sagte Trimmel. Die Ausscheidungskämpfe in der Klasse bis 65 Kilogramm beginnen für Trimmel dann voraussichtlich am Mittwoch.