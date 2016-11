Umsatzplus bei Outlet Center Parndorf

Die McArthurGlen Designer Outlet Centers boomen - laut Konzernangaben sind die Umsätze deutlich gestiegen. Der Standort in Parndorf (Bezirk Neusiedl a. See) freut sich über ein Umsatzplus sowie auf bis zu 25 neue Geschäfte.

Im McArthurGlen Outlet Center in Parndorf wurden im Geschäftsjahr 2015/2016 fünf Millionen Besucher bedient. Der Verkaufserlös sei in Parndorf um elf Prozent gestiegen, heißt es vom Unternehmen - international seien die Umsätze um 13 Prozent auf über vier Milliarden Euro gestiegen. Der burgenländische Standort ist einer von zwei Standorten in Österreich, der zweite befindet sich in Salzburg.

ORF

Mehr Geschäfte und mehr Jobs

Der Standort in Parndorf wird derzeit massiv ausgebaut. Das Outlet Center umfasst momentan 140 Geschäfte, es kommen weitere 20 bis 25 Shops dazu. Die Kosten der Erweiterung werden mit 50 Millionen Euro beziffert. Die Eröffnung der Zusatzflächen soll im kommenden Frühjahr erfolgen. Ebenfalls geplant ist ein Kino mit insgesamt fünf Säalen sein - mehr dazu in Parndorf: Kino im Shopping-Areal.

Derzeit sind 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im McArthurGlen Designer Outlet Center beschäftigt. Durch die Erweiterung werden auch neue Arbeitsplätze geschaffen - es sollen 300 neue Jobs entstehen. Der burgenländische Standort wurde 1998 eröffnet.

