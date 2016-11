Altes SVB-Gebäude wird saniert

Seit dem 30.September befindet sich die Burgenländische Gebietskrankenkasse und die Sozialversicherung der Bauern (SVB) in einem neuen Gebäude. Der alte Standort der SVB wurde von der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft erworben.

Das alte SVB-Gebäude steht leer und befindet sich sozusagen im Dornröschenschlaf. Die OSG möchte jetzt das Bauwerk generalsanieren. „In Summe gesehen wird es eine Sanierung und ein Umbau. Die Substanz ist in einem sehr guten Zustand. Teilweise werden wir Mauern neu setzen“, sagte OSG-Obmann Alfred Kolar.

OSG zieht um

Die OSG wird ihren Eisenstädter Standort von der Bahnstrasse in das ehemalige SVB-Gebäude verlegen. „Wir können uns dort so ausdehnen, dass es für uns optimal ist,“ so Kolar.

Im Obergeschoss sollen Wohnungen entstehen, auch Terrassenwohnungen sollen auf das Gebäude baulich aufgesetzt werden. Im Moment befinde man sich in der Planungsphase, im Herbst 2017 wird saniert und erweitert.

Projekte in unmittelbarer Nähe geplant

Die OSG plant zudem bereits weiter: In unmittelbarer Umgebung soll auch ein Behindertenwohnheim entstehen. „Da ist es so, dass wir jetztt die Betreibergespräche führen. Wir hoffen, dass wir bis Mitte bzw. Ende des Jahres einen Betreiber finden werden“, erklärte Kolar.

Im Moment errichtet die OSG bereits in der Neusiedler Strasse Wohnungen, weitere 30 Wohneinheiten entstehen ab Dezember in unmittelbarer Nähe. Dazu wird es auch der Gedenkstein für den ermordeten Landeshauptmann Hans Sylvester im Rahmen eines Festaktes am 5.Dezember in die gleichnamige Straße übersiedelt.