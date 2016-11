Sicherheitspartner: Ein Monat im Einsatz

Seit Mitte Oktober patrouillieren die Sicherheitspartner durch neun burgenländische Dörfer. Eventuelle Auffälligkeiten sollen wahrgenommen und an die Gemeinden oder die Polizei gemeldet werden.

Neben den Sicherheitsaufgaben werden auch diverse Dienstleistungen angeboten: Älteren oder gebrechlichen Menschen wird das Erledigen von Einkäufen oder ein Apothekendienst angeboten.

„Schauen ob alles passt, Präsenz zeigen.“

Eine der 19 Sicherheitspartner ist Maria Frank. Sowohl zu Fuß, als auch mit dem Auto patrouilliert sie durch die ihr zugeteilten Gemeinden Schattendorf, Baumgarten und Loipersbach (Bezirk Mattersburg). „Ich schau ob alles passt, ob nichts beschädigt ist, ob vielleicht Mistkübel ausgeleert sind. Es geht darum, mit den Personen zu sprechen und Präsenz zu zeigen“, fasste Maria Frank ihr Aufgabengebiet zusammen.

ORF

Öffentliche Gebäude und Vereinshäuser

Maria Frank kontrolliert auch öffentliche Gebäude sowie Vereinshäuser. Mit einem Tablet wird die Zentrale informiert, ob alles passt oder nicht. Angestellt sind die Mitarbeiter bei einem Securityunternehmen.

Seit dem Start der Rundgänge Mitte Oktober wurden insgesamt 276 Vorkommnisse registriert. „Vorwiegend offene Fenster, offene unversperrte Türen, oder wenn das Licht brennt in der Nacht. Wenn man bedenkt, dass auf der einen Seite damit Einbrechern Tür und Tor geöffnet wird und auf der anderen Seite Strom Geld kostet, dann hat das schon viel gebracht“, erklärte Herbert Wagner von der Sicherheitsfirma „Wagner Sicherheit“.

ORF

Auswahl nach sozialen Gesichtspunkten

Neben Maria Frank sind weitere 18 Sicherheitspartner in insgesamt neun Gemeinden unterwegs - und das rund um die Uhr. Bei der Auswahl der Mitarbeiter wurde auch auf soziale Gesichtspunkte Rücksicht genommen. „Wir haben von Anfang an auch danach getrachtet, dass wir Arbeitslose, Langzeitsarbeitslose, sowie Menschen im Bereich 50 Plus eine Beschäftigung geben wollen“, meinte Projektleiter Christian Spuller.

Projekt noch in Pilotphase

Die Sicherheitspartner sind ein Prestigeprojekt von Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ). Noch befindet sich das Projekt in der Pilotphase. Nach einem Jahr wird entschieden, ob die Sicherheitspartner weiterhin durch die Gemeinden patroullieren.

