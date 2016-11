Siebenjähriger ertrunken: Eltern angeklagt

Jene Eltern, die nach einem tragischen Badeunfall heuer im Sommer ihr Kind verloren haben, werden angeklagt. Ihr siebenjähriger Sohn war Mitte Juni zuhause in Loipersbach (Bezirk Mattersburg) im eigenen Pool ertrunken.

Laut der Tageszeitung „Kurier“ hat die Staatsanwaltschaft Eisenstadt nach fünf Monaten die Ermittlungen abgeschlossen. Sie kommt zu dem Schluss, dass der siebenjährige Bub noch nicht ausreichend schwimmen konnte. Es wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung durch Verletzung der Aufsichtspflicht Anklage gegen die Eltern erhoben.

Der tragische Unfall hat sich Mitte Juni in der Gemeinde Loipersbach - mehr dazu in Siebenjähriger im Pool ertrunken. Die Mutter hat ihren 7-jähriger Sohn leblos an der Wasseroberfläche treibend gefunden. Er musste wiederbelebt werden und ist mit dem Rettungshubschrauber in das Wiener Donauspital geflogen worden. Alle Bemühungen der Ärzte waren jedch vergeblich, der Bub konnte nicht mehr gerettet werden. Im Falle einer Verurteilung droht den Eltern eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr.