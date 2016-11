125-Kilogramm-Fliegerbombe sichergestellt

Ein Landwirt hat auf einem seiner Äcker in Andau eine Fliegerbombe gefunden. Das Kriegsrelikt hat ein Gewicht von 125 Kilogramm. Der Entminungsdienst konnte die Bombe sicherstellen und abtransportieren.

Gefunden wurde die amerikanische Fliegerbombe am Dienstagnachmittag von einem 26-jährigen Landwirt auf einem seiner Äcker in Andau (Bezirk Neusiedl am See). Er verständigte sofort die Polizei. Die Beamten sicherten die Fundstelle daraufhin großräumig ab und verständigten den Entminungsdienst. Die Bombe hatte ein Gewicht von 125 Kilogramm und war entwa einen Meter lang.

Landespolizeidirektion Burgenland

Kein Zünder mehr an der Bombe

Wie die Entminungsexperten bei der Bergung feststellten, waren keine Zünder mehr an der Bombe angebracht. Der Entminungsdienst konnte die amerikanische Bombe sicherstellen und abtransportieren. Immer wieder muss der Entminungsdienst zu ähnlichen Bergungen ausrücken. Erst Ende September fand ein Förster in einem Waldstück bei Schützen am Gebirge (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) drei Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg - mehr dazu in Gefährliche Relikte: Granatenfund im Wald.

Links: