Vier Verletzte nach Unfall in Pama

Zu vier Verletzten ist es am Sonntag bei einem Zusammenstoß zwischen einem Klein-Lkw und einem Pkw im Ortsgebiet von Pama (Bezirk Neusiedl am See) gekommen. Unter den Verletzten waren auch zwei Kinder.

Ein 31-jähriger Vater war gerade mit seinem Auto, in dem sich seine beiden Kinder und ein Bekannter befanden, auf der Landstraße L202 Richtung Deutsch Jahrndorf unterwegs, als ein 57-jähriger Lenker mit seinem Klein-Lkw aus einem Feldweg herausfuhr und die Straße queren wollte. Dabei kam es zum Zusammenstoß.

Der 37-jährige Vater, seine Kinder im Alter von sieben und neun Jahren und der 34-jährige Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Der Lenker des Kleinlasters blieb unverletzt.

Alkolenker prallte gegen Baum

In Jennersdorf prallte in der Nacht auf Sonntag ein 31-jähriger Mann mit seinem Auto gegen einen Baum. Wie die Landespolizeidirektion am Montag berichtete, war der Mann „erheblich alkoholisiert“ unterwegs, als er in einer leichten Kurve mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte.

Der 31-Jährige war zu dem Zeitpunkt allein im Wagen. Von den eintreffenden Beamten wurde ihm ärztliche Hilfe angeboten, die er allerdings verweigerte. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt, berichtete die Polizei.