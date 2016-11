Fußgänger bei Bahnübergang von Zug getötet

In Mönchhof (Bezirk Neusiedl am See) ist am späten Freitagnachmittag ein 68-jähriger Mann beim Überqueren der Bahngleise von einem Zug erfasst und getötet worden. Dies teilte die Landespolizeidirektion Burgenland in der Nacht auf Samstag mit.

Der Mann sei von einem Güterzug überfahren worden, sagte eine ÖBB-Sprecherin der APA auf Anfrage. Bei dem Getöteten handle es sich um einen Bewohner der Gemeinde Mönchhof, hieß es in der Aussendung der Landespolizeidirektion Burgenland. Der Unfall habe sich gegen 17.17 Uhr im Bereich Neustiftgasse ereignet.

Der Zugverkehr sei bis 22.00 Uhr unterbrochen gewesen. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, konnte man weder bei Polizei noch den ÖBB sagen.