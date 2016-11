Bei Mauereinsturz von Ziegeln getroffen

Ein 65-jähriger Mann ist am Montag bei Abbrucharbeiten an einem Einfamilienhaus in Horitschon (Bezirk Oberpullendorf) verletzt worden. Sein 37-jähriger Sohn trug am Nachmittag mit einem Bagger das Mauerwerk ab.

Als sich der 65-Jährige bei einer hofseitig gelegenen Mauer aufhielt, stürzte diese plötzlich ein. Der Mann wurde von mehreren Ziegeln getroffen, berichtete die Polizei am Dienstag. Der Burgenländer erlitt dabei einen Bruch des linken Unterschenkels. Er wurde von einem First Responder versorgt und von einem Notarzt stabilisiert. Die Rettung brachte den Verunglückten anschließend ins Spital.