Genuss Burgenland: Jubiläum mit Rekord

Die „Genuss Burgenland“ in Oberwart feierte am Wochenende das zehnjährige Bestehen. Bei der Jubiläumsmesse gab es mit mehr als 130 Ausstellern einen neuen Rekord. Und auch die Besucherzahlen übertrafen alle Erwartungen.

In den Oberwarter Messehallen herrschte am Wochenende dichtes Gedränge. 63 Prozent der Messe-Besucher stammten aus dem Burgenland, 25 Prozent aus der Steiermark und der Rest kam aus Niederösterreich und den anderen Bundesländern. Besonders am Sonntag sei der Besucherandrang extrem stark gewesen, bilanziert Messeleiter Markus Tuider.

Mehr Platz für Besucher im nächsten Jahr

„Wir konnten einen Rekord von 6.900 Besuchern erreichen. Und wir wissen schon jetzt, dass wir im kommenden Jahr ausbauen müssen. In erster Linie geht es um Bewegungsflächen für Besucher, damit wir die Drängerei wegbringen. Die Anzahl der Aussteller muss nicht unbedingt erhöht werden, wir haben ein super Angebot“, so Tuider.

Zufriedene Aussteller

Von den mehr als 130 Ausstellern kamen 80 aus dem Burgenland, die übrigen aus den anderen Bundesländern und dem Ausland. Die meisten Geschäftsleute dürften auch heuer mit dem Geschäft zufrieden gewesen sein, sagt Tuider. „Wie immer haben bei der Genuss-Messe Aussteller, die das erste Mal bei uns sind, Probleme, weil die Ware ausgeht. Regionalität ist einfach gefragt.“

Die nächste Messe-Großveranstaltung in Oberwart ist die Baumesse. Sie wird vom 26. bis 29. Jänner 2017 stattfinden.