Naturparke als wichtige Arbeitgeber

Wie können Österreichs Naturparke ausgebaut und einem breiteren Publikum vorgestellt werden? Darum ging es bei einem Treffen auf Burg Lockenhaus. Die Naturparke sind nicht nur wichtiger Erholungsraum, sondern werden in Zukunft auch ein immer wichtigerer Arbeitgeber werden.

In den kommenden Jahren werden die Naturparke zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor werden, erklärt Natur- und Umweltschutzlandesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ). „Es gibt eigene Produkte, die aus den Naturparken kommen und auch dort hergestellt werden, die in der Region produziert und verkauft werden. Es ist sicher ein wachsender Wirtschaftszweig und wird künftig noch mehr an Bedeutung gewinnen“, so die Landesrätin.

200.000 Euro EU-Förderungen

Beim Treffen der Naturpark-Verantwortlichen aus ganz Österreich ging es um Erfahrungs- und Meinungsaustausch. Im Mittelpunkt stand ein Vorzeigeprojekt aus dem Burgenland: die sogenannten Naturpark-Schulen und -Kindergärten, erklärt Wolfgang Mair, Präsident des Verbundes der Naturparke Österreichs.

„Naturpark-Schulen sind Schulen, die in Naturpark-Gemeinden zuhause sind, wo die Schulbehörde, die Schule, der Naturpark einstimmig dafür sein müssen, dass es eine Naturpark-Schule wird, die sich zu ihrem Naturpark bekennen und im Naturpark Projekte machen“, erklärt Mair.

Für diesen Bereich fließen in den kommenden Jahren 200.000 Euro zusätzlich an EU-Förderungen ins Burgenland. Insgesamt gibt es sechs Naturparke im Burgenland, sie umfassen rund 56.000 Hektar.

Link: