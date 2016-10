Mann von Ast tödlich getroffen

In Neustift an der Lafnitz (Bezirk Oberwart) ist es am Freitag zu einem tödlichen Unfall gekommen. Wie die Landessicherheitszentrale berichtet, ist ein Mann im Gemeindegebiet vermutlich von einem Ast getroffen und dabei tödlich verletzt worden.

Der genaue Unfallhergang war vorerst unklar. Die Polizei hat Erhebungen aufgenommen. Der Notarzthubschrauber Christophorus 16, ein Rettungswagen sowie zwei Feuerwehren waren an der Unfallstelle im Einsatz, hieß es von der Landessicherheitszentrale. Die Einsatzkräfte konnten den Verunglückten aber nicht mehr retten.