„Neffentrickbetrüger“ wieder aktiv

Im Bezirk Neusiedl am See ist wieder ein „Neffentrickbetrüger“ aktiv, der laut Polizei im Frühjahr schon einmal in Erscheinung getreten sein dürfte. Der Mann hat am Donnerstag Pensionisten aus Parndorf und Tadten angerufen, um ihnen Geldbeträge in sechsstelliger Höhe zu entlocken.

Wie schon bei den Versuchen im Frühjahr suchte sich der unbekannte Täter mit deutschem Akzent seine Opfer offenbar erneut gezielt aus - wieder waren es ältere Menschen im Bezirk Neusiedl am See. Einem 77-jährigen Pensionisten erklärte der Mann am Telefon, dass er sich gerade in Bratislava befinde und Geld für einen Wohnungskauf benötige. Der Mann forderte Rund 100.000 Euro. Als der Pernsionist dem Mann zu verstehen gab, dass er nicht im Besitz einer so hohen Summe sei, forderte der Anrufer Schmuck oder Wertgegenstände. Der Pensionist reagierte richtig und beendete das Gespräch.

Auch zweiter Versuch blieb erfolglos

Ähnlich verlief auch der zweite Versuch des Täters bei einem 69-jährigen Mann. Auch hier wurde ein hoher Geldbetrag gefordert. Als der Mann nach dem Namen des unbekannten Anrufers fragte, beendete er das Gespräch. In beiden Fällen war die Nummer des Anrufers unterdrückt. Die Polizei rät nun wieder zur Vorsicht und bei ähnlichen Fällen sofort Anzeige zu erstatten.