Auto ging in Tiefgarage in Flammen auf

In Neudörfl (Bezirk Mattersburg) ist es Donnerstagmittag in der Tiefgarage eines Wohnhauses zu einem Autobrand gekommen. Vier Feuerwehren waren im Einsatz, verletzt wurde niemand.

Nicht nur die Tiefgarage auch die Fassade des Wohnhauses wurden durch das Feuer beschädigt. Warum das Auto Feuer gefangen hatte, ist nicht bekannt. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte keine Brandstiftung vorliegen, hieß es von der Polizei.

ORF/Markus Fuchs

Haus musste geräumt werden

Wegen der starken Rauchentwicklung mussten die Bewohner in Sicherheit gebracht werden. Die Feuerwehren Neudörfl, Bad Sauerbrunn, Pöttsching und Wiener Neustadt waren mit 46 Mann im Einsatz. Sie konnten ein Übergreifen der Flammen auf andere Fahrzeuge in der Tiefgarage verhindern. Der Einsatz dauerte zwei Stunden, danach konnten auch die Mieter wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.