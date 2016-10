2017: Reisepass rechtzeitig beantragen

Wer einen Reisepass hat, der in den nächsten Monaten abläuft, sollte sich laut Magistraten beeilen: Grund dafür ist, dass ab Jänner 2017 sehr viele Reisepässe ablaufen und es in den Ämtern deshalb zu langen Wartezeiten kommen kann.

Die Bezirkshauptmannschaften und Magistrate raten dazu, möglichst schnell einen neuen Pass zu beantragen. 2007, also vor knapp zehn Jahren, ist der Reisepass mit Mikrochip eingeführt worden. Viele Österreicher wollten damals sofort das neue Modell haben, sagte Kurt Safrata von der Bezirkshauptmannschaft Eisenstadt-Umgebung.

„2007 sind 4.600 Pässe neu ausgestellt worden. Die rennen 2017 ab, das heißt wir erwarten uns einen großen Ansturm, weil das ungefähr doppelt so viele Pässe sind, wie in einem normalen Jahr“, so Safrata.

ORF

Alter Pass und Passfoto

Das Bearbeiten eines Reisepassantrags am Schalter kann bis zu 30 Minuten dauern. Dabei ist die Wartezeit, bis man drankommt, nicht mitgerechnet. Wer seinen Pass vor Ablauf erneuert, nutzt nicht die vollen zehn Jahre seiner Gültigkeit. Andererseits verlangen einige Länder vor der Einreise ohnehin ein Reisedokument, das mindestens drei oder sechs Monate lang gültig ist.

Für einen Antrag nötig sind der alte Reisepass und ein vorschriftsmäßiges Passfoto. Reisepassanträge können nur persönlich eingebracht werden, dafür aber in ganz Österreich, so Kurt Safrata. „Reisepässe kann man in jeder Bezirkshauptmannschaft, in jedem Magistrat beantragen. Zum Beispiel, wenn man in Mörbisch wohnt, kann man auch zum Magistrat in Rust gehen, weil jedes Magistrat in ganz Österreich den Reisepass ausstellen kann, egal wo man wohnt“, so Safrata.

ORF

ORF

Pass für Flugreisen nötig

Einige Burgenländer nutzten jetzt schon die Gelegenheit, einen neuen Pass zu beantragen, obwohl der alte eigentlich noch gültig ist. „Ich bin jetzt schon hergekommen, weil es dann eine Drängerei geben wird. Ich fahre gern nach Amerika, da brauche ich einen gültigen Pass“, meinte Iwan Pisku aus Eisenstadt. Monika Machtinger aus Trausdorf bemerkte im Urlaub, dass ihr Pass 2017 ablaufen wird und beantragte deshalb jetzt schon einen neuen Pass.

Der normale Pass kostet 75 Euro 90 und wird per RSb-Brief zugestellt. Das dauert bis zu fünf Tage. Die preisgünstigere Alternative zum Pass ist der Personalausweis. Er ist allerdings nur innerhalb der EU gültig und bei Reisen mit dem Auto nützlich. Viele Fluglinien verlangen aber zwingend den Pass.