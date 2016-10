Acht Einbrüche in einer Nacht

Zu insgesamt acht Einbrüchen in landwirtschaftliche Objekte ist es in der Nacht von Montag auf Dienstag in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) gekommen.

Die unmittelbar nebeneinanderliegenden Schuppen, Lagerhallen und Gartenhütten wurden anscheinend von den selben Tätern aufgebrochen, hieß es am Dienstag von der Landespolizeidirektion. Bei zwei Tatorten fehlte ein Luftdruckkompressor und eine Hi-Fi-Anlage. Bei den anderen Tatorten dürften die Täter nicht fündig geworden sein. Die Ermittlungen laufen.