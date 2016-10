Kindern Lust auf regionales Essen machen

„Unser Essen - Gut zu wissen, wo’s herkommt“ ist eine neue Initiative von Landwirtschaftskammer, AG der Bäuerinnen und Landesschulrat. Dabei werden Volksschulkinder über heimische Lebensmittel und gesundes Essen informiert.

Ausgebildete Seminarbäuerinnen informierten am Montag in der Volksschule Eisenstadt/St. Georgen die Kinder der 1. Klasse über zeitgemäße Produktionsweisen auf den burgenländischen Bauernhöfen. Mit solchen Aktion sollen schon die Kleinsten sensibilisiert werden, wo und wie die heimischen Landwirte unsere Lebensmittel erzeugen, erklärte Landwirtschaftskammerpräsident Franz Stefan Hautzinger. Denn die Kinder seien die Konsumenten von morgen.

Kinder für Thema sensibilisieren

Der Präsident des burgenländischen Landesschulrats, Heinz Josef Zitz, will mit der Aktion das Interesse der Kinder an saisonalen und vor allem regionalen Lebensmitteln wecken. Der Landesschulrat habe als Schwerpunkt die Gesundheitserziehung und dazu gehöre natürlich eine gesunde Ernährung. Das bedeute auch, Produkte zu essen, die in der Region erzeugt werden.

Mit dem Projekt sollen möglichst viele Kinder erreicht werden, so Hautzinger. Bisher haben sich rund 40 Volksschulen im Burgenland für einen Aktionstag „Unser Essen - Gut zu wissen, wo’s herkommt“ angemeldet.

