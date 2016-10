Polizei stoppt Drogenlenker

Die Polizei hat am Wochenende in Oberwart einen Drogenlenker gestoppt. Laut Landespolizeidirektion war der 19-Jährige aus dem Bezirk Oberwart in keinem fahrtüchtigen Zustand. Bei den beiden Mitfahrern wurde Cannabis gefunden.

Die Polizisten hatten bei einer Schwerpunktkontrolle im Stadtgebiet einen deutlichen Cannabis-Geruch aus dem Auto der drei Jugendlichen wahrgenommen. Bei einer genaueren Kontrolle zeigte sich, dass der Lenker von Suchtgift beeinträchtigt war.

Seine beiden Mitfahrer, beide ebenfalls 19 Jahre alt und aus dem Bezirk Oberwart, hätten 26 Gramm Cannabis und zwei „Cannabisreiben“ dabei gehabt, so die Polizei. Dem Fahrer wurde der Führerschein abgenommen, alle drei erhielten Anzeigen.