Unfälle mit Moped und Motorrad gegen Pkw

Ein 17-jähriger Mopedlenker ist Samstagvormittag bei einem Verkehrsunfall in Kemeten (Bezirk Oberwart) schwer verletzt worden. In Oberschützen stieß ein Motorradfahrer gegen einen Pkw und wurde ebenso scher verletzt.

Der Jugendlich war kurz vor zehn Uhr mit dem Moped in Kemeten (Bezirk Oberwart) Richtung Litzelsdorf unterwegs und ist dabei bei der Ortsausfahrt Kemeten gegen ein entgegenkommendes Auto geprallt. Der schwer Verletzte ist ins Krankenhaus Oberwart gebracht worden.

62-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Ebenso am Samstag ist ein Motorradfahrer beim Zusammenstoß mit einem Pkw auf der B50 in Oberschützen (Bezirk Oberwart) schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall an einer Kreuzung: Der 62-Jährige aus dem steirischen Bezirk Weiz kollidierte beim Abbiegen seitlich mit dem entgegenkommenden Auto eines 64-Jährigen aus dem Bezirk Südoststeiermark und kam zu Sturz.