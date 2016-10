Neues Seerestaurant in Weiden

In Weiden am See entsteht derzeit ein neues Seerestaurant mit einer Gesamtnutzfläche von fast 1.400 Quadratmetern. Neben Restaurant, Barbereich und Vinothek werden Veranstaltungen, Hochzeiten und Seminare abgehalten.

Fritz Tösch, der Koch im Nyikospark in Neusiedl am See und seine beiden Töchter Vera und Judith übernehmen das neue Restaurant direkt am See in Weiden mit dem schlichten Namen „Das Fritz“.

Der See soll in das Lokal geholt werden

Die Bauarbeiten haben erst vor kurzem begonnen. In den nächsten sieben Monaten entsteht ein in Schilf gekleideter, zweigeschossiger Stahlbetonbau mit Gründach, mit einer Nutzfläche von 1.375 Quadratmetern. Fritz Tösch ist sich sicher: „Ich weiß, wie der Hase läuft und wo es hingeht, spüre die wachsenden Ansprüche der Gäste. Für uns ist es sehr wichtig, dass der See in das Lokal geholt wird. Und das ist die Philosophie auch der Küchenlinie.“ Regionale Produzenten sollen noch stärker ins Boot geholt werden.

Halbritter & Hillebrand

Mit Veranstaltungen die Nebensaison aufwerten

Tochter und ebenso Restaurantmitbetreiberin Vera Zakall-Tösch kennt die Stärken des Betriebs: „Wir punkten natürlich mit dem Obergeschoss, mit den Veranstaltungen, also Seminare, Hochzeiten, Events.“ Damit soll auch den Nebensaison aufgewertet werden, so Zakall-Tösch.

Halbritter & Hillebrand

„Das Fritz“ soll sich perfekt in die Landschaft integrieren, aber auch Blickfang sein, unter anderem mit der etwa 30 Zentimeter starken Schilfaußenhülle, wie der Architekt Herbert Halbritter erklärt: „Wir verwenden dieses Schilf zur Dämmung und wir verwenden Materialien, die vorwiegend in der Region vorkommen. Das ist für uns ein ganz ein wesentlicher ökologischer Beitrag, aber auch ein Beitrag, der uns hilft, uns viel stärker mit der Region zu identifizieren.“

Im Frühsommer 2017 soll „Das Fritz“ eröffnet werden. Die Baukosten liegen bei sechs Millionen Euro.