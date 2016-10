Fünf Jahre Haft in Kairo: Führinger spricht

Nach fast fünf Jahren Gefängnis in Kairo (Ägypten) wurde Hannes Führinger vorige Woche überraschend entlassen. Seine Erlebnisse verarbeitete der 36-Jährige in einem Tagebuch, das nun als Buch erscheint. Dem ORF Burgenland gab er exklusiv ein Interview.

Hannes Führinger saß wegen Waffenschmuggels in Kairo fast fünf Jahre lang in Haft. Nach Verbüßung von etwa zwei Dritteln seiner Strafe kam der 36-jährige Burgenländer aus Bad Sauerbrunn (Bezirk Mattersburg) am Dienstag überraschend frei - mehr dazu in 36-Jähriger nach fast fünf Jahren Haft frei. Er machte sich sofort auf den Weg nach Österreich und landete am Dienstagnachmittag in Wien-Schwechat.

ORF

Freilassung nach zähen Verhandlungen

Immer wieder hatten Anwälte und seine Frau versucht, ihn aus dem Gefängnis herauszuholen. Erst vor etwa einem Jahr war ein Antrag auf Auslieferung nach Österreich gestellt worden - ebenfalls ohne Erfolg - mehr dazu in Haft in Kairo: Hoffen auf Freilassung. Führinger hatte auch immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen - mehr dazu in Haft in Kairo: Burgenländer schwer krank.

ORF Burgenland bekam erstes TV-Interview

In der Haft schrieb Führinger ein Buch, das am Freitag unter dem Titel „AL Qanater - Fünf Jahre im Gefängnis von Kairo“ erscheint. Der ORF Burgenland berichtete seit Führingers Inhaftierung immer wieder über den Fall, sprach mehrmals mit Führingers Frau Lisa. Das erste Fernsehinterview nach seiner Heimkehr durfte ORF Burgenland-Redakteur Christian Hofmann für „Burgenland Heute“ mit ihm führen.

Links: