Arbeiter brachen bei Tankreinigung zusammen

In einem Entsorgungsbetrieb in Rechnitz (Bez. Oberwart) hat sich am Montagnachmittag ein Unfall ereignet. Zwei Arbeiter brachen beim Reinigen eines Tanks, in dem Fettabscheidereste transportiert wurden, wegen Gärgases zusammen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr Rechnitz, die mit drei Fahrzeugen und rund 25 Kräften ausrückte, war bereits ein Notarzthubschrauber gelandet. Mitarbeiter der Firma hatten die beiden Verunglückten schon notdürftig mit Luft versorgt, schilderte Feuerwehrkommandant Stefan Weisz. Feuerwehrleute reichten ihnen ein Atemschutzgerät und eine Maske in den Tank. Eine Person sei zu diesem Zeitpunkt voll ansprechbar gewesen.

Mit Notarzthubschrauber ins Spital

Mit vereinten Kräften sei es dann gelungen, die beiden aus dem Tank zu holen, so Weisz. Die Notarzthubschrauber Christophorus 12 und Christophorus 16 flogen die zwei Schwerverletzten anschließend in das Landeskrankenhaus nach Graz, hieß es von der Landessicherheitszentrale Burgenland.