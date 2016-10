Parndorf: Kino im Shopping-Areal

Parndorf bekommt ein neues Multiplex-Kino. Es wird das erste Objekt im Rahmen der Erweiterung des Shopping-Areals Parndorf sein. Rund um das Kino sollen Restaurants, Entertainmentmöglichkeiten und ein Fitnessstudio entstehen.

Fünf Säle und 850 Sitzplätze wird das neue Cineplexx-Kino haben. Der Betreiber investiert sieben Millionen Euro in das Gebäude, in 3D-Projektoren und in Lasertechnik für die Leinwand. Als Gäste erwartet Cineplexx vor allem Kinogeher aus der Region und erst in zweiter Linie Kunden des Outlet-Centers. Cineplexx rechnet mit rund 150.000 Besuchern jährlich. Das Kino wird in zirka einem Jahr fertig sein.

ORF

Glückstreffer für Parndorfer Bürgermeister

Für die Gemeinde Parndorf gehe durch die Kino-Ansiedlung ein Traum in Erfüllung, sagt Bürgermeister Wolfgang Kovacs von der Liste Parndorf. Das sei ein Glückstreffer. Zusätzlich zum Kino sind Restaurants, ein Fitnessstudio und eine Bowling-Bahn geplant. Was genau geboten wird, ist aber noch offen, so Cineplexx-Finanzchef Christof Papousek.

Shopping-Areal wächst

Neben dem Kino ist in Parndorf ein weiterer Ausbau geplant: Das Parndorf Fashion Outlet verbindet seine zwei Gebäude und wird modernisiert. Baustart ist in den kommenden Wochen. Bereits mitten im Ausbau ist das McArthurGlen Designer Outlet - mit derzeit 140 Geschäften jetzt schon der größte Anbieter am Platz. Bis zum Frühjahr kommen 25 zusätzliche Shops dazu.