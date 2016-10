Brand in ehemaliger Rauchkuchl ausgebrochen

Am Dienstagvormittag mussten im Bezirk Eisenstadt-Umgebung gleich drei Feuerwehren zu einem Brandeinsatz ausrücken. In St. Margarethen dürfte, aus bislang ungeklärter Ursache, die Zwischendecke eines Dachstuhl Feuer gefangen haben.

Das Feuer brach am Dienstag kurz vor Mittag in einem Wohnhaus in St. Margarethen (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) aus. Der Brand ist in einer stillgelegten Rauchkuchl über einer Wohnung entstanden. Dort wurde ein Kachelofen geheizt. Das Feuer dürfte aufgrund von Funkenflug aus dem Rauchfang ausgebrochen sein. Laut Angaben der Feuerwehr dürfte die Pechablagerungen in der ehemaligen Rauchkuchl den Brandvorgang noch beschleunigt haben.

34 Feuerwehrleute im Brandeinsatz

Die Feuerwehren St. Margarethen, Oslip und Trausdorf waren mit 34 Feuerwehrleuten im Einsatz und haben das Feuer nach zirka eineinhalb Stunden gelöscht. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten die Feuerwehrleute dabei mit Atemschutzgeräten ausrücken. Auf die Wohnung hat das Feuer nicht übergegriffen, wegen dem Rauch und des Eintritts von Löschwasser sind die Räume aber nun einige Tage lang unbewohnbar. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist bislang noch nicht bekannt.