36-Jähriger nach fast fünf Jahren Haft frei

Hannes Führinger, jener Burgenländer aus Bad Sauerbrunn, der seit fast fünf Jahren in Kairo in Ägypten im Gefängnis saß, ist frei und befindet sich auf dem Heimweg. Er landet am Dienstagnachmittag auf dem Flughafen Wien-Schwechat.

Nach Verbüßung von etwa zwei Dritteln seiner Strafe kam der 36-Jährige Burgenländer am Dienstag überraschend frei. Er machte sich sofort auf den Weg nach Österreich und landet am Dienstagnachmittag auf dem Flughafen Wien-Schwechat, wie Außenministeriumssprecher Thomas Schnöll erklärte. Der Gesundheitszustand von Hannes Führinger sei „stabil“.

Sieben Jahre Haft wegen Waffenschmuggels

Der 36-jährige Hannes Führinger aus Bad Sauerbrunn (Bezirk Mattersburg) war im November 2011 mit Gewehren und dazugehöriger Munition nach Ägypten gereist, um ein Schiff zu bewachen, wie er stets beteuerte. Doch das Gericht in Kairo war sich sicher, dass der Burgenländer ein Waffenschmuggler ist und hat ihn zu sieben Jahren Haft verurteilt - mehr dazu in Kairo: Sieben Jahre Haft für Burgenländer. Seit fast fünf Jahren saß der Burgenländer in einem Gefängnis in der ägyptischen Hauptstadt Kairo, nun wurde er freigelassen.

Links: