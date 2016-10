Fünfstelliger Schaden durch Schmuckdiebe

Während sie am Samstag Arbeiten in einem Einfamilienhaus in Leithaprodersdorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) durchführten, haben sich zwei Männer an Geld und Schmuck des Hausbesitzers vergriffen.

Der Bestohlene hatte die Polizei eingeschaltet und den Beamten auch von den Arbeiten erzählt. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden in fünfstelliger Höhe. In der Nacht auf Sonntag klickten für die beiden 25 und 51 Jahre alten Ungarn sowie für ihren 29-jährigen Kollegen die Handschellen. Weil dem Mann keine Beteiligung an dem Diebstahl nachzuweisen war, wurde er wieder freigelassen. Die zwei Verdächtigen wurden in Haft genommen. In ihrer Unterkunft in Sopron fanden Ermittler den Großteil des Diebesgutes.

Motorrad im Bezirk Neusiedl am See gestohlen

Sonntagvormittag stahlen Unbekannte im Bezirk Neusiedl am See ein Motorrad. Nach einer Panne stellte der 30-jährige Besitzer aus Mönchhof (Bezirk Neusiedl am See) sein Fahrzeug etwas außerhalb von Frauenkirchen, auf einem Rübenplatz ab. Als er zu Mittag das Motorrad holen wollte, war es nicht mehr aufzufinden. Die Polizei Frauenkirchen ermittelt.

Einbruch in Klein-Lkw

Bei einem Einbruch in einen Firmen-Lkw in Bruckneudorf stahlen Unbekannte mehrere Gegenstände. In der Tiefgarage einer Wohnhausanlage brachen sie den Klein-Lkw auf. Daraus entwendeten sie das Navigationsgerät, diverses Computerzubehör und drei Bohrmaschinen. Die Polizei Parndorf führt die Erhebungen.