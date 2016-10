„BiBi“ hilft bei Berufsentscheidung

In Oberwart findet derzeit die Bildungs- und Berufsinformationsmesse „BiBi“ 2016 statt. Sie zählt zu den größten derartigen Messen in Österreich. Schüler und Jugendliche können sich dabei einen Überblick über das Bildungs- und Ausbildungsangebot zu verschaffen.

Das Angebot auf der „BiBi“ ist breit gefächert. An die 60 Aussteller zeigen in der Oberwarter Informhalle, was sie zu bieten haben - vom Bundesheer und Polizei über verschiedenste Unternehmen bis hin zu Schulen mit technischem oder sozialem Schwerpunkt.

ORF

Der Schwerpunkt der heurigen BiBi liegt vor allem auf Bereich Lehre. Man wolle junge Menschen einfach fürs Handwerk begeistern, sagte die zuständige Landesrätin Verena Dunst (SPÖ) bei der Eröffnung der Messe. Seit jeher versucht die „BiBi“ mehr Frauen für technische Berufe zu begeistern. Umgekehrt sollen aber auch Burschen an eher typischen Frauenberufen - etwa im Pflege- und Gesundheitsbereich oder in der Kinderbetreuung - Gefallen finden, so Landesschulratspräsident Heinz Josef Zitz.

Mehr als 2.000 Schülerinnen und Schüler aus ganz Österreich werden auf der diesjkährigen „BiBi“ in Oberwart erwartet. Die Messe läuft noch bis Donnerstag, der Eintritt ist frei.

