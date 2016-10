Ernteausfall im Weinbaugebiet Csaterberg

Frost, Unwetter, Hagelschlag haben den Winzern heuer große Probleme und geringe Erntemenge beschert. Besonders betroffen sind die kleinen Weinbaugebiete am Csater-, Eisen- und Hannersberg.

Zuerst setzten Ende April die Frostnächte den Weinstöcken zu. Im Juli hagelte es stark und am 15. August ging noch einmal ein Hagelunwetter nieder. Um die 95 Prozent beträgt der Ernteausfall im 35 Hektar großen Weinbaugebiet Csaterberg, schätzt der Nebenerwerbswinzer Jochen Holzer. „Von der Quantität wird es sicher sehr wenig sein. Wenn man sieht, wie die Reben beschädigt sind, kommt traurige Stimmung auf“,so der Kohfidischer.

Geringe Menge, wenig Qualität

Die Traubenmenge, die Winzer Mathias Jalits aus Badersdorf bereits gelesen hat, war ganz gering. Obendrein war diese auch nicht von guter Qualität. "Am Csaterberg macht es meiner Meinung nach keinen Sinn, sortenreine Geschichten zu machen.

Jalits bewirtschaftet Weingärten am Csater-, Eisen- und Hannersberg. Er spricht von einer Missernte mit weitreichenden Konsequenzen. „Man hat natürlich schon sehr große wirtschaftliche Einbußen. Wir werden uns in Zukunft mit Investitionen sicherlich zurückhalten müssen“, so Jalits.

Höhere Weinpreise im kommenden Jahr

Jalits glaubt, dass im kommenden Jahr die Weinpreise wegen der geringen Ernte generell etwas anziehen werden. Dadurch können die Einkommenseinbußen der Winzer aber bei weitem nicht wett gemacht werden, befürchtete er.