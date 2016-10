Ehrungen am „Tag der Vereine“

Im Burgenland engagieren sich derzeit rund 100.000 Menschen in Vereinen. Dieses Engagement wird jedes Jahr vom Land am „Tag der Vereine“ groß gewürdigt. Heuer lag der Schwerpunkt auf Vertretern von Musik- und Kulturvereinen.

Die Vertreterinnen und Vetreter sind am Samstag aus dem ganzen Burgenland zum „Tag der Vereine“ ins Kulturzentrum nach Eisenstadt gekommen. Stellvertretend für die wichtige Arbeit die die vielen Blasmusik-, Tanz- und Kulturvereine im Burgenland leisten, wurden insgesamt 350 Mitglieder von unterschiedlichen Vereinen ausgezeichnet.

„Wichtiger Stellenwert im Land“

Die Volkskultur habe im Burgenland einen großen und wichtigen Stellenwert, sagte Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ). Davon sei er überzeugt. Mit dieser Veranstaltung wolle man seitens des Landes wieder einen Impuls in die richtige Richtung setzten, so Niessl. Davon war auch Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ) überzeugt. Es sei wichtig, dass das Vereinsleben im Burgenland funktioniere und das tue es erstklassig. Er denke, dass das Burgenland in Sachen Freiwilligkeit Europameister sei, so Tschürtz. Der Tag der Vereine sei wichtig und auch, dass die Vereine geehrt würden.

zurück von weiter

Kulturelle Vielfalt pflegen

In den vielen Vereinen wird die kulturelle Vielfalt des Landes gepflegt und vor allem werden alte Traditionen hochgehalten. Dabei ist auch die Jugendarbeit eine wichtige Komponente, denn ohne Nachwuchs gibt es auch kein Vereinsleben. Nach dem Festakt im Kulturzentrum werden die Geehrten zum Tag der offenen Tür ins Landhaus geladen. Dabei gibt es die Gelegenheit Serviceeinrichtungen des Landes kennenzulernen, den Landtagssitzungssaal zu besichtigen oder auch zu sehen, wo die Parteien und Regierungsmitglieder ihre Büros haben.