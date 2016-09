Tresor und Werkzeug gestohlen

In Neusiedl am See ist in mehrere Baucontainer eingebrochen worden und hochwertiges Werkzeug getohlen worden. Im Südburgenland wurde bei einem Einbruch in ein Wohnhaus ein Tresor gestohlen.

In Ollersdorf (Bezirk Güssing) sind am Donnerstagnachmittag Einbrecher in ein Haus eingedrungen. Die Täter öffneten gewaltsame die Terrassentür und machten sich auf die Suche nach Diebesgut. Im Schlafzimmer wurden sie fündig und rissen einen Möbeltresor, in dem sich Gold- und Silberschmuck befand, aus der Wand. Die Schadenshöhe war vorerst nicht bekannt.

Drei Baucontainer aufgebrochen

In Neusiedl am See beschäftigen Einbrüche in Baucontainer die Ermittler. Unbekannte brachen in den vergangenen Tagen auf einer Baustelle drei Container mit einem Bolzenschneider auf, der am Tatort zurückblieb, hieß es von der Landespolizeidirektion Burgenland am Freitag. Nun werden mögliche Zusammenhänge mit anderen Baustellencoups überprüft.

Die Täter stahlen hochwertiges Bohr- und Schneidewerkzeug. Auch eine Rüttelplatte zur Bodenverdichtung wurde mitgenommen. Eine massive Kette, die zur Sicherung des Geräts angebracht war, konnte die Einbrecher nicht aufhalten.

Laut Polizei dürften die Täter ab dem Donnerstag der Vorwoche am Werk gewesen sein. Der Coup in Neusiedl am See wurde Donnerstagfrüh entdeckt. Die Höhe des entstandenen Schadens stand vorerst nicht fest.