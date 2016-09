Gefährliche Relikte: Granatenfund im Wald

In einem Waldstück bei Schützen am Gebirge (Bezirk Eisenstadt Umgebung) hat ein Mann am Dienstag Granaten und Panzerfäuste aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Der Entminungsdienst war im Einsatz.

Der Revierförster war am Dienstag in der Früh in einem Waldstück bei Schützen am Gebirge unterwegs, als er auf die Kriegsrelikte stieß. Bei dem Fund handelt es sich um drei etwa 30 Zentimeter lange Granaten und zwei Panzerfäuste mit einer Länge von je 70 Zentimetern.

Landespolizeidirektion Burgenland

Entsorgung durch Entminungsdienst

Der Mann verständigte sofort die Polizei, die die Fundstelle absicherte und den Entminungsdienst verständigte. Die Kriegsrelikte waren zum Teil noch funktionstüchtig. Das Kriegsmaterial wurde vom Entminungsdienst entsorgt.