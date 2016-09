Manager des Jahres: Werner Perlinger

Werner Perlinger, Firmenchef von „Perlinger Gemüse" in Wallern (Bezirk Neusiedl am See), ist „Manager des Jahres 2016“. Der größte burgenländische Gemüsehändler beliefert fast alle Lebensmittelhandelsketten in Österreich.

Begonnen hat die Erfolgsgeschichte von Werner Perlinger im Jahr 1976. Der damals 18-Jährige nützte die Chance und verkaufte das Gemüse aus dem elterlichen Anbau in Wallern auf dem Großgrünmarkt in Wien. „Mein Ziel war, Handelsketten zu beliefern und schauen, dass wir Qualität machen und dadurch ist das immer gewachsen. Wir haben inzwischen 100 Produzenten und versuchen, jedes Jahr den Umsatz zu steigern und auch, dass die Produzenten zufrieden sind“, erklärt der „Manager des Jahres“.

Heuer rechnet der Gemüseproduzent und Gemüsehändler mit 55 Millionen Euro Jahresumsatz. Nächstes Jahr sollen es 65 Millionen Euro sein. Seit der Firmengründung als Gemüsehandel 1994 sind Umsatz und Gewinn jedes Jahr gestiegen. Heuer investiert Perlinger 15 Millionen Euro in ein Glashaus.

29 Millionen Euro für Glashaus

Für das kommende Jahr ist ein Paradeiser-Glashaus geplant - für die Winterproduktion in Frauenkirchen. „Wenn wir die Genehmigung kriegen, wollen wir nächstes Jahr 29 Millionen in dieses Glashaus investieren“, sagt der Unternehmer.

Derzeit beschäftigt Werner Perlinger rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 70.000 Kisten Gemüse verlassen täglich die 280 Hektar große Betriebsfläche. Vom Büro aus werden Produktion, Verpackung, An- und Auslieferung gesteuert und überwacht. Allein in die dafür nötige Software werden jährlich 300.000 Euro investiert.

„Stillstand ist Rückschritt“

Als längerfristige Ziele nennt Werner Perlinger unter anderem Qualitätssteigerung und „kompakt bleiben“. „Wir wollen auch schauen, was sich tut. Wir sind laufend im Ausland unterwegs. Wenn es etwas Neues gibt, schauen wir mal“, meint Perlinger.

Stillstand ist Rückschritt - diesem Motto folgt Werner Perlinger auch weiter. Für seinen Erfolg wurde er im ORF Landesstudio Burgenland vom Management Club Burgenland mit dem Titel „Manager des Jahres“ ausgezeichet.