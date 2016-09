Mordversuch: Prozess in Eisenstadt

Ein Südburgenländer, der mit einer Pistole auf seinen Bruder geschossen und diesen schwer verletzt hat, steht am Mittwoch in Eisenstadt vor Gericht. Es dürfte sich um einen Erbschaftsstreit gehandelt haben.

Es soll schon jahrelang Streit zwischen den beiden Brüdern gegeben haben, der heuer im März, am Karfreitag, eskalierte. Die beiden Brüder - 54 und 61 Jahre alt - traffen sich in Zahling im Bezirk Jennersdorf in ihrem Elternhaus, das unbewohnt ist. Dort schoss der Jüngere dann im Zuge des Streits mit einer Pistole durch die Küchentür auf den Älteren, der ihn zuvor mit Pfefferspray attackiert haben soll.

Der 61-Jährige wurde durch den Schuss aus einem Meter Entfernung, in den Bauch und den linken Unterarm getroffen. Der schwer Verletzte wurde im Krankenhaus Oberwart behandelt. Heute muss sich der jüngere Bruder vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft klagte ihn wegen Mordversuchs, unterlassener Hilfeleistung und illegalem Waffenbesitz an.

Bei Schuldspruch bis zu lebenslang

Der 54-Jährige gab im Vorfeld des Prozesses zu, dass er geschossen hat, bestritt aber Vorsatz. Auch gegen den älteren Bruder wurde ursprünglich ermittelt. Die Staatsanwaltschaft ging aber in seinem Fall von Notwehr aus und stellte das Verfahren ein. Der Geschworenenprozess ist am Mittwoch für den gesamten Tag angesetzt. Bei Schuldspruch wegen Mordversuchs reicht der Strafrahmen von zehn bis zwanzig Jahren bis zu lebenslang.