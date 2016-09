Lange Nacht: Programm präsentiert

Am 1. Oktober ist es wieder soweit - Museen und Galerien öffnen ihre Türen für kulturinteressierte Nachtschwärmer von 18.00 bis 01.00 Uhr Früh bei „Der Langen Nacht der Museen“. Im Burgenland nehmen an der Aktion 40 Museen und Kultureinrichtungen teil.

Bereits zum 17. Mal initiiert der ORF die Kulturveranstaltung. Die „Lange Nacht der Museen“ ist zu einem kulturellen Fixpunkt im Herbst geworden. Museen, Galerien, Schlösser und Künstlerdörfer öffnen ihre Häuser und bieten besondere Programme für Kinder und Erwachsene. Das Programm „Der Langen Nacht der Museen“ 2016 im Burgenland wurde am Dienstag im ORF Landesstudio präsentiert.

Das Interesse an der Langen Nacht der Museen ist groß, sagte Kulturlandesrat Helmut Bieler. „Wir haben im Landesmuseum die Ausstellung - Dumme Gans? Eine Kulturgeschichte im Federkleid. Es gibt ein Rätsel, wo man das Ganserl erraten muss, wo man Preise bekommen kann - es ist wirklich speziell auf Kinder ausgerichtet, damit Familien die Möglichkeit haben etwas in dieser langen Nacht zu erleben“, so Bieler.

Beginnt um 18.00 Uhr

Eröffnet wird die Lange Nacht der Museen am 1. Oktober um 18 Uhr im Diözesanmuseum in Eisenstadt. In der Landeshauptstadt nehmen dreizehn Museen teil, zwei sind erstmals dabei, sagte der Eisenstädter Bürgermeister Thomas Steiner. „Das eine ist das Dommuseum, das erst vor kurzem eröffnet wurde und das eine Privatinitiative ist und sich in der Krypta des Eisenstädter Doms befindet. Es freut mich besonders, dass auch das Pongratz-Haus und der Pulverturm erstmals mit dabei sind“, so Steiner.

Soll Lust auf Kultur machen

Die Lange Nacht der Museen soll noch mehr Menschen Lust auf Kultur machen, sagte ORF Burgenland-Chefredakteur Walter Schneeberger. „Das Motto der langen Nacht der Museen lautet - Mehr sehen? - und es wird genug zu sehen geben, das kann ich garantieren. Wir organisieren diese Veranstaltung österreichweit, weil wir als ORF auch einen Auftrag in der Kulturvermittlung sehen. Wir sind sicher im Burgenland neben den Institutionen einer der wichtigsten Vermittler von Kunst und Kultur“, so Schneeberger.

Tickets für die Lange Nacht der Museen kosten zwischen sechs und 15 Euro. Für Kinder bis zwölf Jahren ist der Eintritt frei.

