Kontrollen der Technik bei Lkw

Die Landesverkehrsabteilung Burgenland hat das gesamte Wochenende über Schwerpunktkontrollen durchgeführt. Kontrolliert wurde an zwei Orten - am Grenzübergang Nickelsdorf, sowie in Kittsee. Im Fokus sind Kontrollen des technischen Zustandes der Fahrzeuge gestanden.

Insgesamt wurden 16 Beamte der Landesverkehrsabteilung, sowie Mitarbeiter der ASFINAG eingesetzt. Neben den technischen Kontrollen wurden unter anderem Gefahrengutkontrollen durchgeführt und auch die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten, sowie das Wochenendfahrverbot überprüft.

Gestoppt wurde ein Militärtransporter der von Oberösterreich nach Bratislava unterwegs war, er konnte erst nach der Behebung technischer Mängel weiterfahren. Weiters mussten mehrere Linienbusse aus dem ehemaligen Jugoslawien wegen defekter Bremsen und Durchrostungen aus dem Verkehr gezogen werden.

ORF

468 Anzeigen

Die Fahrgäste mussten die Fahrt mit Zug oder Bus fortsetzen. Bei einigen Lastkraftwagen wurden darüber hinaus Manipulationen am Tacho festgestellt. Insgesamt kam es am Wochenende zu 468 Anzeigen nach dem Kraftfahrgesetz und dem Gefahrengutgesetz.