„PflegerInnen mit Herz“ gesucht

Derzeit werden österreichweit „PflegerInnen mit Herz“ gesucht. Mehr als 18.000 Menschen sind hierzulande pflegebedürftig. Deswegen will die Wiener Städtische-Versicherung in Kooperation mit anderen Institutionen Pfleger vor den Vorhang holen.

Österreichweit sind 452.000 Menschen pflegebedürftig, im Burgenland sind es mehr als 18.000 - diese Zahl werde sich in den nächsten 20 Jahren verdoppeln, heißt es von den Initiatoren der Aktion. Eine Umfrage der Wiener Städtischen Versicherung hat ergeben, dass indirekt mehr als jeder zweite Burgenländer schon einmal mit einer länger andauernden Pflegesituation konfrontiert war bzw. ist.

Um das Thema Pflege in der Gesellschaft zu enttabuisieren, das Berufsbild des Pflegers in der Öffentlichkeit und die Aufmerksamkeit für Pflegethemen zu stärken, wird derzeit der „Pfleger oder die Pflegerin mit Herz gesucht“ - heuer bereits zum 5. Mal. Nominiert werden kann jeder, der im Pflegebereich tätig ist - Pflegehelfer, Altenfachbetreuer, 24-Stunden-Betreuer oder auch pflegende Angehörige. Eine Jury wählt dann pro Bundesland zwei Gewinner aus. Sie werden im Rahmen einer Gala am 29. November mit einem Preisgeld von je 3.000 Euro ausgezeichnet.

ORF

Initiative 2012 ins Leben gerufen

Die Initiative „PflegerIn mit Herz“ wurde im Jahr 2012 ins Leben gerufen. Zu den Partnern zählen das Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz sowie die Erste Bank. Seit 2014 fördern auch die Wirtschaftskammer Österreichs und die Bundesarbeiterkammer die Initiative.

Unterstützer sind auch das Österreichische Rote Kreuz, IG Pflegende Angehörige, Volkshilfe, Caritas, Hilfswerk, Diakonie sowie zahlreiche Krankenanstalten und Pflegeheime.

Bewerbung und Zeitablauf:

Nominiert werden kann online hier: „PflegerIn mit Herz“

Nominierungen können aber auch per Post an Postfach 2500/1011 Wien, Kennwort „Pflegerin mit Herz“ geschickt werden. Bis zum 21. Oktober kann man sich für den PflegerIn mit Herz-Preis bewerben.