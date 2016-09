SPÖ: Christian Dax neuer Parteimanager

Die SPÖ Burgenland hat einen neuen Parteimanager: Christian Dax ist am Freitagabend in Eisenstadt als neuer Landesgeschäftsführer präsentiert worden. Er löst Helmut Schuster ab.

Der 28-jährige Dax wurde am Freitag im SPÖ-Landesparteivorstand einstimmig zum Nachfolger von Schuster gewählt. Er wird seine neue Funktion ab 1. Jänner 2017 ausführen. Der Jurist arbeitete bisher im Büro von Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) und ist der Enkel des ehemaligen ÖVP-Landtagspräsidenten Wolfgang Dax. Es gebe allerdings keine Sippenhaftung, scherzte Christian Dax bei seiner Präsentation. Sein Großvater verstehe seine Entscheidung.

ORF

Niessl: SPÖ mit Dax jünger und moderner

Dax sei für ihn ein Vertreter des neuen burgenländischen Weges, sagte Niessl bei der Pressekonferenz am Freitagabend - das bedeute Bürgernähe, Bodenständigkeit und den Menschen zuhören zu können. Die Sozialdemokratie sei mit Dax jünger, moderner und facettenreicher geworden. Man brauche eine weitere Öffnung der Sozialdemokratie und man müsse auch zu den Menschen kommen.

Neue Akzente setzen

Dax will in der Partei neue Akzente setzen. Man müsse auf die Veränderungen im politischen Umfeld im Verhalten der Wähler reagieren, man müsse sich öffnen und Einflüsse von außen zulassen. Die Sozialdemokratie im Burgenland wolle "eine Bewegung sein, die die Gesellschaft und die Menschen berühre und ein Stück weiterbringe. „Wir müssen alles daransetzen, dass wir das Vertrauen der Mehrheit der Bevölkerung im Burgenland wiedergewinnen“, sagte Dax.

Will kein „Wadlbeißer“ sein

Er wolle sich bemühen, zuzuhören, was den Menschen am Herzen liege, so der neue Landesgeschäftsführer. Als wichtige Punkte nannte er den Arbeitsmarkt, die Pendlerproblematik und soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit im Bildungsbereich. Außerdem werde der Dialog mit der Wirtschaft forciert werden, kündigte Dax an. Anstatt als Landesgeschäftsführer ein „Wadlbeißer-Image“ zu pflegen, liege sein Schwerpunkt darauf, die Sozialdemokratie den BurgenländerInnen besser zu vermitteln.

Schuster wird ab dem kommenden Jänner Landessekretär des SPÖ-Pensionistenverbandes.