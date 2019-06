58-jähriger Radfahrer verletzt

In Sankt Andrä (Bezirk Neusiedl am See) ist am Samstagvormittag ein Verkehrsunfall passiert: Dabei wurde ein 58-jähriger Radfahrer verletzt.

Der 58-Jährige wurde von einem Auto niedergestoßen. Details zum Unfallhergang sind bisher noch nicht bekannt. Der Verletzte wurde in die Unfallambulanz nach Frauenkirchen gebracht.