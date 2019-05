Fussballfusion: Das letzte Derby

Jahrzehntelang prägten sie das Dorfleben in Gerersdorf und Sulz - die örtlichen Sportvereine. In Zukunft wird es nur mehr einen gemeinsamen Fußballverein in der Großgemeinde geben. Am Wochenende fand das letzte Gemeindederby statt.

Es war ein Match mit Wehmut, denn das Lokalderby war für die Fußballfans immer ein Highlight. Zum letzten Mal sind die Spieler des SC Gerersdorf und des UFC Sulz Gegner am grünen Rasen. Der Wettergott meinte es beim letzten Duell gar nicht gut: Kalter Wind wehte und es regnete immer wieder. 150 eingefleischte Fans erhofften sich dennoch ein spannendes Match. Die Sulzer spielten in Blau die Gerersdorfer in Weiß.

Letztes Spiel mit Wehmut

„Das ist sicherlich ein besonderer Tag, denn ein Derby wird es jetzt nie mehr geben“, so Franz Hafner aus Gerersdorf. Denn aus den beiden Vereinen Sulz und Gerersdorf wird ab der nächsten Meisterschaft ein gemeinsamer Verein. „Ich muss sagen, dass ich sehr stolz drauf bin, dass diese Fusion zustande gekommen ist. Es war ein Wunsch von vielen schon - Es hat sich in der Bevölkerung so viel verändert, dass zwei Vereine in Zukunft keinen Bestand gehabt hätten“, so der Bürgermeister von Gerersdorf-Sulz Wilhelm Pammer (ÖVP).

Die Fans zeigen einerseits dafür Verständnis gleichzeitig wird man die Gemeinde-Derbys künftig aber vermissen. „Es war immer eine Gaudi bei den Derbys - egal ob es in Sulz oder in Gerersdorf war“, meinte Andreas Lukats aus Gerersdorf. „Da ist es zum Teil oft heiß her gegangen - da wurde auch mal gerauft“, so Melanie Jandrisevits aus Sulz.

In Zukunft als ein Team

Nach 90 Minuten der Schlusspfiff: das Duell endet mit 5 zu 2 für Sulz. „Wir Spieler verstehen uns untereinander eh - natürlich logischerweise in diesen 90 Minuten nicht“, sagte Marcel Magadits vom SC Gerersdorf. „Wir sind ein Gemeindeteam und sollten in Zuklunft an einem Strang ziehen“, so Manuel Zach vom SC Gerersdorf. „Gegner sind wir nur am Platz und in Zukunft steht der Zusammenhalt im Vordergrund“, so Florian Jandrisevits vom UFC Sulz.

Für die Zukunft hat der neue Sportverein Gerersdorf/Sulz eine klare Zielvorgabe. „Wir wollen so schnell wie möglich sportlich die 2. Klasse verlassen. Wir wollen uns in der 1. Klasse etablieren. da gehört natürlich noch viel Arbeit dazu“, so der neue Obmann des Sportvereins in Gerersdorf/Sulz Günter Berzkovics. Die Meisterschaftsspiele werden künftig am Sulzer Sportplatz ausgetragen, der Nachwuchs wird weiterhin den Platz in Gerersdorf nutzen.

