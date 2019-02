Werkstatt Natur wird ausgeweitet

Den Wald hautnah erleben, das bietet seit Jahren die Werkstatt Natur in Marz an. Kinder können dabei etwas Neues über die Natur und Wildtiere lernen. Jetzt wird das Angebot der Naturerlebnisstätte für Kinder erweitert.

Welche Baumarten gibt es eigentlich im Wald und welche Tiere leben darin? Wer macht eigentlich einen Winterschlaf und warum? Solche Fragen werden in der Werkstatt Natur in Marz (Bezirk Mattersburg) beantwortet. Seit Jahren bietet sie Kindern eine Entdeckungstour durch den Wald an, um die heimische Natur und die Wildtiere besser kennenlernen zu können.

ORF

Werbung für Wildbret

Diese Naturerlebnissstätte gibt es mittlerweile seit 17 Jahren. Betrieben wird sie vom Burgenländischen Landesjagdverband. Im Zuge des Projekts „Ab in den Wald“ soll das Angebot heuer erweitert werden, unter anderem auch durch ein neues Kochbuch mit Wildgerichten. Damit wolle man ganz einfach das Wildbret mehr promoten, sagte Landesjägermeister Roman Leitner. Es sei ein sehr gesundes Fleisch. Außerdem würden sich die Wildtiere ernähren können, wovon sie wollen, sagte Leitner.

ORF

„Werkstatt Natur on tour“

Seit sechs Jahren gibt es die „Werkstatt Natur on tour“ - ein Wagen, der im ganzen Burgenland unterwegs ist und in Schulen und Kindergärten Station macht. Heuer soll ein zweiter Wagen dazukommen. Damit sei es auch möglich, dass für das Mittel- und Südburgenland ein Wagen vor Ort zur Verfügung stehe, sagte die zuständige Landesrätin Verena Dunst (SPÖ). Vom Land Burgenland gibt es für das Projekt eine Förderung in der Höhe von 200.000 Euro. Weitere Projekte sind im Planung.

ORF

Pro Jahr kommen mehr als 10.000 Kinder nach Marz, um die Natur und die Tiere des Waldes hautnah zu erleben. Die Werkstatt Natur erstreckt sich über eine Fläche von rund zwei Hektar.