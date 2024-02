Aktionstag für „Die große Burgenland Tour“

Unter dem Motto „7 Tage, 7 Bezirke, 7 Abenteuer“ können wieder die Wanderschuhe geschnürt werden. Auch heuer ist wieder viel Natur, Tradition, Brauchtum und Kulinarik dabei. Die Routen sind als Rundkurse zusammengestellt und zwischen 15 und 19 Kilometer lang. In bewährter Manier wird für das kulinarische und musikalische Programm entlang der Strecken gesorgt.

Tour-Guide Michael Pimiskern im „Burgenland heute“-Gespräch

Aktionstag in „Radio Burgenland am Wochenende“

Zur optimalen Einstimmung gibt es am Samstag, dem 24. Februar 2024, ab 13.00 Uhr in „Radio Burgenland am Wochenende“ einen Aktionstag mit ORF-Burgenland-Moderator und Tour-Guide Michael Pimiskern. Er gibt erste Einblicke in die Routen und Tipps zur bestmöglichen Vorbereitung und freut sich darauf, viele nette Leute und versteckte Besonderheiten im Burgenland kennenzulernen. Im Durchschnitt gehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwischen 15 und 18 Kilometern, also ist Konditionstraining vorher zu empfehlen.

In diesen Gemeinden wird gewandert:

Samstag, 18. Mai 2024: Andau

Sonntag, 19. Mai 2024: Neufeld am See

Montag, 20. Mai 2024: Forchtenstein

Dienstag, 21. Mai 2024: Neckenmarkt

Mittwoch, 22. Mai 2024: Riedlingsdorf

Donnerstag, 23. Mai 2024: Güssing

Freitag, 24. Mai 2024: Deutsch Kaltenbrunn

Die Teilnahme ist kostenlos und erfolgt auf eigene Gefahr!

Dieser Beitrag begleitet die Sendung „Radio Burgenland am Wochenende“, 24. Februar 2024