Bei Schuldeneintreibung Mann gefesselt: Prozess vertagt

Der zum Tatzeitpunkt 39-Jährige soll im Oktober 2023 im Wohnhaus des Erstangeklagten in Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) im Zuge eines Streits um eine Investition mit Kryptowährung mit Handschellen und Klebeband gefesselt, angeschossen und mit Schlägen verletzt worden sein – mehr dazu in Streit wegen Schulden: 39-Jähriger angeschossen. Laut Staatsanwältin soll ihn der 32-Jährige auch sinngemäß mit dem Tod bedroht haben und dieser Drohung mit einer Thrombosespritze, einem Hammer und einer Mausefalle Ausdruck verliehen haben.

Angeklagte bekannten sich nicht schuldig

Die beiden angeklagten Slowaken bekannten sich nicht schuldig. Vorgeworfen wurde ihnen schwere Nötigung, Freiheitsentziehung und Körperverletzung. Die Anschuldigungen des vermeintlichen Opfers erklärten sie damit, dass er mehreren Personen Geld geschuldet und auf Rückforderungen selbst mit Drohungen reagiert habe. Bei dem laut Angeklagten vereinbarten Treffen im Wohnhaus habe ihm der Erstangeklagte lediglich klar gemacht, dass es eine gemeinsame Anzeige geben wird, sollte er der Aufforderung zur Rückzahlung der rund 50.000 Euro nicht nachkommen. Auf die Frage, ob er ihn damit bedroht habe, umzubringen, erklärte der Erstangeklagte: „Ich habe Jus studiert. Ich hätte solche Dummheiten nicht von mir gegeben.“

Das Opfer ist ein in der Slowakei lebender Österreicher. Er gab bei der Einvernahme an, nach dem Vorfall sofort ins Krankenhaus Kittsee – nur wenige Minuten vom mutmaßlichen Tatort entfernt – gefahren zu sein. Von dort aus wurde auch die Exekutive verständigt. Während der Tat habe er um sein Leben gefürchtet, danach mehrere Wochen Schmerzen gehabt und noch heute eine Narbe.

Weitere Zeugen und Gutachten

Der Prozess wurde gegen 13.00 Uhr vertagt. Beim nächsten Termin sollen Polizeibeamte aus Österreich und der Slowakei sowie auch noch das mutmaßliche Opfer selbst befragt werden. Außerdem will die Richterin ein medizinisches Sachverständigengutachten zu den Verletzungen einholen. Ein neuer Termin soll daher erst nach Vorliegen des Gutachtens ausgeschrieben werden.