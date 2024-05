Chronik

Wieder Wasserschaden in Klinik Oberwart

In der neuen Klinik Oberwart gibt es einen Wasserschaden: Ein Rohr in einem Geräteraum in der Nähe der Operationssäle sei beschädigt, hieß es am Donnerstagvormittag von der Gesundheit Burgenland. Einzelne geplante Eingriffe müssten auf einen neuen Termin verschoben werden.