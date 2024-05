Wurfspektakel und Heimsieg in Eisenstadt

Nicht ganz so rund verlief der Abend für den Star des Leichtathletik-Meetings in Eisenstadt. Der Jamaikaner Yohan Blake wurde im Finale über die 100 Meter aufgrund eines Fehlstarts disqualifiziert. Im Vorlauf zeigte der Weltmeister von 2011 und zweifache Olympiasieger noch mit der zweitbesten Zeit an diesem Tag auf. Der schnellste Sprinter Österreichs Markus Fuchs belegte am Ende Platz zwei, hinter dem Deutschen Deniz Almas.

Heimerfolg für Pallitsch

Seine Top-Form bestätigen konnte der Oggauer Raphael Pallitsch über die 1.500 Meter. Der 34-Jährige sorgte einige Tage zuvor in Deutschland mit einer Zeit von 3:33,78 für einen neuen ÖLV-Rekord, blieb nur knapp über dem Olympia-Limit und erreichte die EM-Norm. In Eisenstadt sicherte er sich den Sieg mit 3:37,42. „Der Mittelteil war zu langsam, der Wind etwas zu stark für eine Top-Zeit, aber es gibt wieder wichtige Punkte für die Olympia-Quali. Die Stimmung war herrlich“, freute sich Pallitsch.

Viel vorgenommen hatte sich auch Caroline Bredlinger. Die Trausdorferin kämpfte über ihre Paradedisziplin, die 800 Meter, allerdings mit körperlichen Problemen und fiel am Ende auf Rang fünf zurück. „Ich konnte keinen Schritt mehr machen. Derzeit bleib ich leider bei jedem Rennen hinter meinen Erwartungen“, so Bredlinger.

Neuer Rekord und Top-Serie

Österreichs Speerwurf-Ass Victoria Hudson meldete sich nach ihren gesundheitlichen Problemen fulminant zurück. Die 27-Jährige brillierte in Eisenstadt mit einem Traumwurf auf 66,06 Meter und übertraf den von ihr selbst gehaltenen ÖLV-Rekord deutlich. Im Olympiajahr 2024 warf bisher nur eine andere Athletin den Speer noch weiter.

Perfekte Bedingungen fand auch Lukas Weißhaidinger vor. Der Weltklasse-Diskuswerfer aus Oberösterreich begeisterte die rund 1.200 Zuseher in der Landeshauptstadt mit einer sensationellen Serie. Er gewann mit 69,04 Metern und kam bei allen sechs Versuchen über 67 Meter. „Das war der beste Wettkampf meines Lebens. In Eisenstadt hab ich schon zweimal einen österreichischen Rekord geworfen. Es ist unglaublich was auf dieser Anlage möglich ist, da muss etwas magisch sein", resümierte Weißhaidinger.