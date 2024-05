Kultur und Demokratie: Diskussion in Trausdorf

Kultur im Burgenland ist ein buntes Kaleidoskop. In den vergangenen 30 Jahren hat sich die heimische Kulturlandschaft wesentlich verändert. Die Kultur in der Grenzlandregion ist ins Bewusstsein gerückt. „Man hat sich eigentlich erst nach dem Mauerfall richtig mit dem Burgenland beschäftigt, habe ich das Gefühl. Als ein Land, das gefördert werden soll, wo plötzlich Kultur ist“, meinte etwa Schauspieler und Regisseur Cornelius Obonya in der Diskussionsrunde.

„Der Schengenraum, der entstanden ist, hat uns einen Teil des burgenländischen Publikums, das wir sonst schwerer erreichen konnten – nämlich den Seewinkel – näher gebracht, weil die Leute jetzt durch Ungarn zu uns nach Kobersdorf fahren können“, sagte der Intendant der Schlossspiele Kobersdorf, Wolfgang Böck.

„Kultur ist wie ein Grundnahrungsmittel“

Persönlichkeitsentwicklung oder Identitätsbildung werden stark durch Kultur beeinflusst. Und was kann Kultur für die Demokratie tun? „Kultur ist wie ein Grundnahrungsmittel extrem wichtig und erweitert andere Gehirnbereiche“, meinte die Leiterin der Landesgalerie, Birgit Sauer. „Ich denke diese 30 Jahre EU, die uns wirklich in Österreich sehr gutgetan haben, sollten nach dieser Veranstaltung noch klarer in den Köpfen der Menschen sein“, so Karl Wessely, Obmann der Initiative für Demokratie.

ORF

Einig war sich das Podium, dass es Tendenzen, die Kunst einzuschränken, erneut in Europa gibt, so wie zum Beispiel in Ungarn. Das seien „Alarmzeichen für die Demokratie“. Divergenzen gab es in der Frage der Finanzierung. Die Kulturschaffenden sagten, ohne öffentliche Gelder gehe es nicht. Dem stand der Standpunkt gegenüber: Kultur müsse sich selbst finanzieren.

„Kein Kultur-, sondern ein kulturtouristischer Betrieb“

„Wir sind die, die die Bühnen bieten, die Gebäude bieten und von da her, sage ich immer, Esterhazy ist nicht primär ein Kulturbetrieb, sondern ist primär ein kulturtouristischer Betrieb“, so Stefan Ottrubay, Vorstandsvorsitzender der Esterhazy Privatstiftung. Zwei weitere Gesprächsrunden der Initiative für Demokratie werden sich mit den Themen Wirtschaft und Soziales beschäftigen.