Tödliche Verkehrsunfälle in allen Bezirken im Vorjahr

Trauriger Spitzenreiter war im vergangenen Jahr der Bezirk Mattersburg. Sieben Personen kamen hier bei Verkehrsunfällen ums Leben. Vier Todesopfer waren im Bezirk Neusiedl am See zu beklagen, wo es mit 49 auch die höchste Anzahl an Schwerverletzten gab. Es folgen die Bezirke Oberpullendorf mit drei, sowie Oberwart und Güssing mit je zwei Verkehrstoten. Jeweils ein tödlicher Unfall ereignete sich in den Bezirken Jennersdorf und Eisenstadt-Umgebung.

Kein tödlicher Verkehrsunfall in Landeshauptstadt

In der Landeshauptstadt selbst hat es hingegen im Vorjahr kein Todesopfer im Straßenverkehr gegeben. Der VCÖ fordert einmal mehr Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit – etwa geringere Tempolimits oder mehr Schutz für Fußgängerinnen und Fußgänger.

Bezirk Neusiedl am See: Vier Verkehrstote. 238 Verletzte, davon 49 schwer.

Bezirk Eisenstadt Umgebung: Ein Verkehrstoter. 144 Verletzte, davon 25 schwer.

Bezirk Mattersburg: Sieben Verkehrstote. 91 Verletzte, davon 19 schwer.

Bezirk Oberpullendorf: Drei Verkehrstote. 155 Verletzte, davon 28 schwer.

Bezirk Oberwart: Zwei Verkehrstote. 218 Verletzte, davon 48 schwer.

Bezirk Güssing: Zwei Verkehrstote, 101 Verletzte, davon 23 schwer.

Bezirk Jennersdorf: Ein Verkehrstoter. 64 Verletzte, davon neun schwer.

