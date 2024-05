DGBT: Etappe sechs führt nach Güssing

Von der mächtigen Burg Güssing zieht sich die Route am Donnerstag zu mehreren Kellerstöckln rund um den Bezirksvorort, manche davon direkt an der ungarischen Grenze. Als Tourguide agiert Christian Keglovits – mehr dazu in „Die große Burgenland Tour“: Alle Routen im Detail.

Die älteste noch erhaltene Burganlage des Burgenlandes ist nicht nur Start-, sondern auch Zielpunkt der Route. Die Wanderung ist durchaus anspruchsvoll, von einem Mix aus bergauf und bergab geprägt, sowie rund 18 Kilometer lang. Treffpunkt ist um 8.30 Uhr beim Kräutergarten auf der Burg Güssing. Das Startsignal gibt es dann um 9.00 Uhr.

Das ist die Route für „die große Burgenland Tour“ am Donnerstag: