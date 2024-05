Wirtschaftsparlament tagt in Eisenstadt

Wirtschaftskammerpräsident Andreas Wirth stellte die Attraktivierung des Wirtschaftsstandortes Burgenland in den Mittelpunkt seiner Rede im Wirtschaftsparlament. Die Wirtschaftskammer habe als überparteiliche Interessensvertretung mit allen Parteien und den Sozialpartnern diesbezüglich Gespräche geführt. Dabei sehen auch Probleme angesprochen worden, wie das hohe Lohnniveau im Burgenland oder die aus Sicht der Kammer „überschießenden Auflagen“ bei Betriebsanlagengenehmigungen, so Wirth. Er forderte „ein klares Bekenntnis der Landespolitik zur Privatwirtschaft und keine Konkurrenzierung“.

Unternehmerinnen und Unternehmer sollten nicht auf Förderungen angewiesen sein. Wirth forderte „ordentliche Rahmenbedingungen, Bürokratieabbau, beschleunigte Genehmigungsverfahren. Wir brauchen einfach einen attraktiven Standort, an dem wir die regionale Wirtschaft beleben können“, so der Wirtschaftskammerpräsident.

Schon im Vorfeld optimistisch

Wirth gab sich im Vorfeld des Wirtschaftsparlaments im Interview mit dem ORF Burgenland optimistisch. „Die Leute haben ja Geld – mit der Abschaffung der kalten Progression, mit den hohen KV Abschlüssen, wissen wir, dass die Burgenländerinnen und Burgenländer Geld haben. Unsere Aufgabe ist es beim Wirtschaftsparlament auch die Delegierten zu motivieren, dass sie draußen in der Bevölkerung positive Stimmung machen. Diese positive Stimmung brauchen wir im Umfeld. Diese brauchen wir in der Bevölkerung, damit sie investieren“, so Wirth.

Angesprochen auf den von der Wirtschaft immer wieder beklagten Mangel an Fachkräften, meinte Wirth, dass es wichtig sei, den Lehrberuf zu attraktivieren. „Die Lehre, die duale Ausbildung, ist aus unserer Sicht noch immer eine sehr stabile Form, in die Berufswelt einzutreten. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, schon in der Volksschule mit den Schülern in Kommunikation zu treten. Und das gelingt uns gerade ganz gut. Es gibt offene Lehrstellen noch, es gibt auch zukünftige Lehrlinge, die noch suchen. Und hier haben wir auch eine eigene Plattform in der Wirtschaftskammer Burgenland. Mit dieser Plattform versuchen wir hier, Lehrlinge mit Betrieben zu vernetzen“, so Wirth.

Wirtschaftskammer Burgenland

Wirth ist sei mittlerweile acht Monaten Präsident der burgenländischen Wirtschaftskammer – mehr dazu in Wirtschaftskammer: Wirth löst Nemeth ab. Er spricht in einer ersten Bilanz von einer „zeitintensiven“ Aufgabe. „Es ist mit Familie und eigener Firma natürlich schon ein bisschen anstrengend. Aber mir gefällt die Aufgabe. Und ich habe zu meiner Angelobung den Betrieben versprochen, mich zu hundert Prozent für die Betriebe im Land einzusetzen. Und das mache ich auch“, so Wirth. Man sei mit dem Land in „engstem Austausch“, wenn es um das Thema Standortattraktivierung gehe, so der Wirtschaftskammerpräsident.