Windhose überraschte Schattendorf

Innerhalb von Sekunden ist die Windhose ohne Vorankündigung in der Hofackergasse aufgekommen. „Das alles ist gestern auf einer Distanz von rund 100 Metern passiert“, erklärt Bürgermeister Thomas Hoffmann auf Anfrage des ORF Burgenland. Ein Dach sei kaputtgegangen, ein Feuerwehreinsatz sei nicht notwendig gewesen.

Ebenfalls am Dienstag manifestierte sich ein Tornado in der steirischen Landeshauptstadt Graz. Einzelne Dächer wurden abgedeckt und Bäume entwurzelt – mehr dazu in Tornado fegte über den Westen von Graz.

Gute Bedingungen für Tornados im Burgenland

Oftmals können die Expertinnen und Experten aufgrund der Wettervorhersage eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Tornados bereits vorhersagen. Konkrete Prognosen und Warnungen sind aber maximal nur mit wenigen Minuten Vorlaufzeit möglich. Die Phänomene seien dafür zu flüchtig, heißt es von Geosphere Austria.

Die häufigsten Tornados treten hierzulande im Südosten und im Osten auf. Das bedeutet, dass das Gebiet vom Grazer Becken über das Burgenland bis ins Wiener Becken sowie das Wald- und Weinviertel besonders im Fokus steht. Dort sind die Bedingungen am besten erfüllt.

Tornados und wie sie entstehen

Grundsätzlich erfordern Gewitter eine labile Luftschichtung, also feuchtwarme Luft in Bodennähe und vergleichsweise kalte Luft in höheren Schichten. Eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Tornados besteht, wenn in solchen gewitterträchtigen Situationen die Luft besonders feucht ist und wenn sich entweder ein Tiefdruckgebiet langsam zusammenzieht oder die Böenfronten von Gewittern aus unterschiedlichen Richtungen zusammenstoßen.

Förderlich ist außerdem auch noch eine flache und glatte Landoberfläche, um ein möglichst ungehindertes und laminares Einströmen der Luft zu ermöglichen und einen Wirbel nicht vorzeitig in Turbulenz zu zerstören. Diese Bedingungen waren am Dienstag in Graz hinreichend gut erfüllt, wie die Geosphere erklärte.