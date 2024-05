Rust rechnet mit Storchenkückenrekord

Insgesamt 26 Brutpaare haben sich in der heurigen Saison in Rust eingefunden. Eine erste Zählung zeigt, dass bereits 32 Jungtiere geschlüpft sind. In 15 Nestern war bisher noch keine Zählung möglich, sagt der Obmann des Storchenvereins Rust, Igor Smrtnik.

In zwei bis drei Wochen ist die Brutzeit vorbei, dann werde man eine endgültige Zahl haben – er gehe aber schon jetzt davon aus, dass es heuer einen neuen Jungstörcherekord geben wird, sagt Smrtnik: „Da wir bis jetzt maximal 53 Jungstörche gehabt haben, glaube ich, dass wir das auf jeden Fall schaffen. Bei einem Schnitt von zwei bis drei sollten wir bei 26 Paaren – das kann sich jeder hochrechnen – ja weit über 60 Jungstörche haben“.

Wetter nicht perfekt aber auch „kein Problem“

Das Wetter derzeit sei zwar nicht optimal, aber auch kein wirkliches Problem. "Der kurze Regen – ich sage jetzt einmal einen oder maximal zwei Tage – ist nicht so schlimm. Das Futterangebot ist ausreichend durch die Wiesen, die wir pflegen und wenn dann wieder genug Sonne und Wind kommt und alles durchgetrocknet ist, dann sollte das eigentlich für die Jungen auch kein Problem sein, dass sie die erste kritische Phase überstehen, erklärt Smrtnik.